Владимир Путин проведёт совещание по развитию отечественной авиации

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин проведёт ключевое совещание, посвящённое развитию отечественной авиации 24 июня, сообщает ТАСС. Мероприятие пройдет на территории Летно-исследовательского института имени М. М. Громова.

Перед началом встречи глава государства осмотрел новейшие российские лайнеры. Ему показали образцы самолётов Ил-114-300, SJ-100 и МС-21. Эти машины должны стать основой для обновления парка гражданской авиации в ближайшие годы.

Экскурсию для президента провели руководители авиастроительных предприятий. Среди них были глава ПАО «ОАК» Вадим Бадеха, главные конструкторы SJ-100 и МС-21 Кирилл Кузнецов и Виталий Нарышкин, а также управляющий директор АО «ИЛ» Даниил Бренерман. Они подробно рассказали о характеристиках представленных машин.