Как закон защищает пассажиров от дебоширов в самолете и поезде

Юрист Салигова: Дебоширов с рейсов могут снимать полицейские и командир судна Фото: Ольга ЮШКОВА.

Командир воздушного судна (КВС) принимает решение о снятии дебошира с рейса, а вот в поезде нарушителя могут высадить полицейские. Об этом РИАМО рассказала адвокат Макка Салигова.

«На самолете пассажира в состоянии опьянения могут не пустить на борт еще на предполетном досмотре или снять с рейса уже после посадки. Согласно статье 58 Воздушного кодекса, КВС имеет право применить любые меры, вплоть до принуждения, к нарушителям, чьи действия угрожают безопасности полета. Если пьяный пассажир отказывается подчиниться требованиям экипажа, КВС может принять решение о вынужденной посадке в ближайшем аэропорту и снять его с рейса», - сказала эксперт.

В случае нахождения дебошира в поезде, необходимо обратиться к проводнику и полицейским. Согласно правилам перевозок, такой пассажир может быть удален из поезда работниками органов внутренних дел.

Юрист уточнила, что помимо снятия с рейса и потери денег за билет, пьяного пассажира может настигнуть административная ответственность в виде штрафа или же ареста до 15 суток. А вот если из-за хулигана самолету пришлось совершить незапланированную посадку, ему и вовсе могут предъявить иск о возмещении расходов, связанных с этой остановкой.

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