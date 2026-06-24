«Жесткий» ответ Польши на наглость Киева: что сделает Туск, когда увидит премьера Украины

Туск пообещал сказать пару крепких слов при встрече с премьером Украины Фото: REUTERS.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что выскажет своё недовольство украинской политикой и решениями Зеленского в присутствии премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

25 июня стартует двухдневная встреча, посвящённая вопросам восстановления Украины. Туск подчеркнул, что на этой конференции будут обсуждаться эмоции, вызванные решениями президента Украины о героизации нацистов, а также реакция президента Польши и последующие дипломатические обмены колкостями.

«Наверное, завтра будет оказия, чтобы сказать несколько крепких и горьких слов в адрес политиков, неадекватно реагирующих на исторические разногласия в присутствии премьера Украины», - сказал польский премьер.

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды Польши - Ордена Белого орла. Причиной стала героизация на Украине нацистских коллаборантов, ответственных в том числе за этнические чистки поляков.

Ранее KP.RU сообщил, что Марчин Пшидач, руководитель Бюро по международной политики Польши, отметил все больший интерес мирового сообщества к расследованию финансовых махинаций, связанных с окружением Зеленского.