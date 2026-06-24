Цена серебра на бирже опустилась ниже $60 за унцию впервые с декабря 2025 года Фото: Shutterstock.

Биржевая цена серебра в ходе торгов на COMEX опустилась ниже отметки $60 за тройскую унцию впервые с 9 декабря 2025 года. По данным торговой площадки, по состоянию на 14:16 о московскому времени стоимость фьючерса с поставкой в июле снижалась на 3,51%, достигнув $59,89 за унцию, а к 14:20 о Москве торговалась на уровне $59,91 (-3,49%).

Давление на котировки драгоценного металла связано с фиксацией прибыли инвесторами после предыдущего роста, а также с колебаниями на рынке доллара и ожиданиями относительно дальнейшей денежно-кредитной политики США. Участники рынка продолжают следить за заявлениями представителей Федеральной резервной системы, которые могут повлиять на курс американской валюты и, соответственно, на цены сырьевых активов.

Серебро остается одним из наиболее волатильных драгоценных металлов, чувствительным как к промышленному спросу, так и к инвесторским настроениям.

Ранее KP.RU писал, что с начала 2025 года доля вложений россиян в драгоценные металлы на Московской бирже увеличилась в 2,3 раза. Директор по рынкам валюты и драгметаллов биржи Арина Кострюкова тогда сообщила о росте числа активных частных инвесторов, при этом 76% всех вложений приходится на золото и 22% — на серебро.