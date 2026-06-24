Медведев: цивилизация столкнулась с вызовами в сфере международного права Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Цивилизация столкнулась с серьезными вызовами в сфере международного права с начала 2026 года. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«С начала этого года наша цивилизация, человечество столкнулось со столь серьезными вызовами в этой сфере, которые проверяют на прочность не только право как таковое, но и всех юристов, которые верны профессиональному долгу», - указал Медведев.

По его словам, современный кризис институтов международного права обусловлен попыткой превратить его в привилегию «первых».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости соблюдения международного права. Глава государства подчеркнул важность соблюдения правовых норм как основы для развития сотрудничества и укрепления стабильности в современном мире.