Врач связал сидячий образ жизни офисных сотрудников с риском бесплодия

Длительное сидение в офисе может влиять на репродуктивное здоровье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Длительная сидячая работа у офисных сотрудников может негативно влиять на здоровье, в том числе повышать риски проблем с репродуктивной системой. Невролог Владимир Белаш рассказал, что малоподвижный образ жизни становится дополнительным фактором, который со временем способен осложнить зачатие. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Из-за застоя в области таза у мужчин может развиться простатит, а у женщин – возникнуть ряд проблем, связанных с репродуктивной сферой, в том числе зачатием, из-за чего сидячая работа может стать косвенным фактором риска развития бесплодия», – объяснил врач.

При хорошем общем состоянии здоровья и сохраненном репродуктивном потенциале сидячий образ жизни сам по себе не обязательно приведет к бесплодию. Однако в ряде случаев он может выступать дополнительным фактором риска и «запускать» нежелательные процессы в организме.

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