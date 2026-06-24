Технологии в руках мошенников становятся опаснее: что сильнее настораживает правоохранителей Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель главы Следственного департамента МВД России Данил Филиппов заявил, что дипфейки признаны самой опасной технологией в руках злоумышленников. Об этом он сообщил на сессии «От виртуального к реальному 2.0: законодательные инициативы в сфере противодействия правонарушениям с использованием ИКТ» на ПМЮФ.

«Дипфейк - это самая опасная технология, с внедрением которой количество зарегистрированных преступлений может кратно вырасти... Если будут звонить знакомые люди, руководители, начальники, родственники со знакомым изображением, при таком развитии событий, граждане могут выполнить любые указания, совершить любые действия», — указал Филиппов.

По прогнозам эксперта, использование таких подделок может привести к кратному росту регистрируемых преступлений, так как граждане склонны доверять знакомым лицам на экране.

Представитель ведомства уточнил, что существует три типа технологий, но наибольшую угрозу несет «дипфейк-аватар», работающий в реальном времени. В этом случае мошенники могут транслировать голос и изображение, подстроенные под конкретный сценарий, без предварительной подготовки. При таком раскладе люди могут выполнить любые указания, видя перед собой «руководителя» или «родственника».

Филиппов привел тревожную статистику: только за пять месяцев 2026 года с помощью этой технологии пострадали 4 тысячи человек, а общая сумма хищений достигла 21 миллиарда рублей. При этом средний «чек» одного обмана составил 16 миллионов рублей. В Сети сегодня действует более 150 тысяч сервисов, способных генерировать такие фейки.

Важно понимать, что у аферистов есть три основных портрета людей, которые чаще всего попадаются на их уловки. В их числе — занятые бизнесмены, слишком уверенные в себе молодые люди и одинокие пенсионеры.