Медведев: западные элиты сохраняют идеи расового и национального превосходства. Фото: Екатерина ШТУКИНА / POOL / ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил 24 июня, в среду, что западные элиты по-прежнему придерживаются идей расового и национального превосходства.

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме Медведев отметил, что недобитый после Второй мировой войны нацизм нашел продолжение в лице современных европейских лидеров. По словам политика, несмотря на декларируемые принципы Устава ООН, изжить эти идеи из сознания западных элит за десятилетия не удалось. В настоящее время нацизм обрел благодатную почву среди идейных и биологических потомков, многие из которых сегодня находятся у руля европейской политики.

Ранее директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев рассказал о шокирующих заявлениях Запада в защиту нацизма на закрытых переговорах в ООН. По его словам, одна из озвученных западными дипломатами цитат гласила, что «нельзя осуждать за сотрудничество с нацистами в годы Второй мировой войны», а некоторые участники называли нацистскую идеологию реализацией права на свободу слова.