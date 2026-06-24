Патрушев: Запад хочет ослабить суверенитет России в Арктике Фото: ТАСС.

Страны Запада пытаются ограничить суверенитет России в Арктике, чтобы самим получить доступ к логистическим путям и сырьевым ресурсам. Об этом заявил помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании по вопросам безопасности Арктической зоны.

«Арктика в настоящее время превращается в арену острого соперничества ведущих мировых держав», - подчеркнул Патрушев.

Патрушев считает, что страны Запада целенаправленно пытаются изменить баланс сил в данном районе Мирового океана в свою пользу. Их цель - обеспечить себе беспрепятственный доступ к логистическим маршрутам и сырьевым ресурсам, что включает ослабление суверенитета России над ее Арктической зоной.

Ранее KP.RU сообщил, что Владимир Путин поддержал предложения Комиссии Госсовета РФ по Арктике, озвученные губернатором Мурманской области Андреем Чибисом на совещании с Правительством 23 апреля. Чибис рассказал о мерах для развития арктических территорий.