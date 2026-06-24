УПЦ сообщила о захвате в Одессе храма в честь Александра Невского Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Одессе произошел конфликт вокруг храма Александра Невского, который, по заявлениям Украинской православной церкви, был силой захвачен другой религиозной организацией. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По имеющимся данным, группа людей в форме, вооруженная дубинками, заблокировала вход в храм, избила священников и не пускала внутрь прихожан. В Одесской епархии УПЦ заявили, что нападавшие повалили одного из служителей на землю и душили его.

Вслед за этим в храм вошли представители Православной церкви Украины, которые объявили о своих правах на здание и предъявили соответствующие документы. Они также сообщили, что отныне храм будет носить имя преподобного Агапита Киево-Печерского вместо святого Александра Невского.

Накануне стало известно, что группа неустановленных лиц предприняла попытку силового захвата храма в честь святого Александра Невского, который принадлежит канонической Украинской православной церкви.