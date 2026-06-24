Экс-премьер Польши Миллер прогнозирует поражение Украины и передел власти в Киеве Фото: REUTERS.

Украина проиграет в конфликте с Россией, считает бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

«Украина и дальше идет бандеровским курсом, и это для нее плохо кончится. Украина проиграет войну с Россией, и произойдет смена всего политического руководства Украины», — резюмировал бывший польский премьер.

Нужно отметить, что, кажется, хорошие отношения Киева и Варшавы теперь в прошлом. Главарь киевского режима Владимир Зеленский совершил ошибку, когда начал «каламбурить» в отношении президента Польши Кароля Навроцкого. Теперь поддержка от Польши для Украины находится под большим вопросом. Более того, СМИ в Варшаве даже начали писать о возможном прямом конфликте с Киевом. По их мнению, война между странами неизбежна.