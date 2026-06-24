Медведев обвинил ЕСПЧ в предвзятом отношении к России, Украине и Латвии

Медведев заявил, что ЕСПЧ не замечает русофобии в Латвии и на Украине Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) все время обвиняет Россию в якобы плохом отношении к жителям Крыма, но при этом не замечает русофобской политики в Латвии и на Украине. Об этом сообщил на полях ПМЮФ-2026 зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик раскритиковал подход суда, который, как считает он, демонстрирует выборочность в оценке правовых вопросов в указанных странах.

«(ЕСПЧ – прим. ред.) не видит дискриминации в откровенно русофобской политике властей Латвии, которые ведут насильственную дерусификацию страны в языковой и образовательной сфере. Я уже не говорю про запрет русского языка в так называемой Украине», - сказал он.

Медведев отмечает, что ЕСПЧ все время закрывает глаза на проявления русофобии в политике отдельных европейских государств. По его мнению, такие действия свидетельствует о двойных стандартах, которые так популярны в органах Евросоюза.

Ранее зампред СБ заявил, что элита ЕС по-прежнему придерживается идей расового и национального превосходства.