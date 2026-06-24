Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев Фото: REUTERS.

Западные страны намеренно затягивают конфликт на Украине. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем заявлении сравнил Киев с тлеющим Бикфордовым шнуром (пиротехническое изделие для передачи искры на заданное расстояние. — Прим.ред.).

Медведев указал, что главная цель коллективного Запада — не допустить скорого завершения боевых действий, а поддерживать напряженность максимально долго.

Ранее Дмитрий Медведев разъяснил, почему европейские политики готовы жертвовать собственным благосостоянием ради поддержки киевского режима. Он подчеркнул, что истинная мотивация европейцев кроется вовсе не в симпатиях к украинскому народу или приверженности высоким моральным идеалам. Политик отметил, что действия Европы продиктованы глубокой и давней неприязнью по отношению к РФ и всему русскому миру.