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НовостиПолитика24 июня 2026 13:57

Медведев сравнил Украину с бикфордовым шнуром

Медведев: Запад сделал всё, чтобы киевский бикфордов шнур тлел как можно дольше
Семен ЗИМИН
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Фото: REUTERS.

Западные страны намеренно затягивают конфликт на Украине. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем заявлении сравнил Киев с тлеющим Бикфордовым шнуром (пиротехническое изделие для передачи искры на заданное расстояние. — Прим.ред.).

Медведев указал, что главная цель коллективного Запада — не допустить скорого завершения боевых действий, а поддерживать напряженность максимально долго.

Ранее Дмитрий Медведев разъяснил, почему европейские политики готовы жертвовать собственным благосостоянием ради поддержки киевского режима. Он подчеркнул, что истинная мотивация европейцев кроется вовсе не в симпатиях к украинскому народу или приверженности высоким моральным идеалам. Политик отметил, что действия Европы продиктованы глубокой и давней неприязнью по отношению к РФ и всему русскому миру.