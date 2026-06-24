Вертолет Ми-2 упал во время сельхозработ в Краснодарском крае Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

24 июня, в среду, в Славянском районе Краснодарского края, по предварительным данным, произошло падение вертолета, сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитета.

Известно, что вертолет выполнял обработку поля. На его борту находился один человек.

Инцидент случился в районе платной дороги хутора Прикубанский Анастасиевского сельского поселения. На место происшествия выехали оперативные службы. Информация о пострадавших, типе воздушного судна и обстоятельствах случившегося пока не поступала. Подробности уточняются.

Ранее KP.RU писал, что Следственный комитет рассматривает ошибку пилотирования и техническую неисправность в качестве основных версий крушения легкомоторного самолета Zlin-42 в Подмосковье 17 июня. Тогда при заходе на посадку на аэродроме Вихрево погибли два человека - заслуженный летчик-испытатель и владелец воздушного судна.