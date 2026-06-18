СК назвал ошибку пилотирования одной из версий крушения самолета в Подмосковье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет подтвердил, что основными версиями крушения самолета в Подмосковье рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, среди причин авиакатастрофы также рассматривается состояние здоровья одного из погибших. СК установил личность пилота, находившегося за штурвалом самолета. Им оказался заслуженный летчик-испытатель Петр Тутакин. Обстоятельства катастрофы сейчас выясняют.

В среду в Московской области на аэродроме Вихрево разбился легкомоторный самолет Zlin-42. Трагедия произошла в Сергиево-Посадском городском округе при заходе воздушного судна на посадку. Находившиеся на борту два человека — пилот и пассажир, который являлся владельцем самолета, — погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта.