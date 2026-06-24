Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия заготовила ответные меры по изъятию замороженных российских активов. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По словам зампреда Совбеза, борьба России с киевским режимом и его покровителями стала прецедентом и показала миру несостоятельность неоколониального меньшинства. Он также предложил закрепить колониализм в качестве отдельного состава преступления против человечности.

Напомним, Запад старается найти юридическое обоснование своему воровству. ЕС хочет присвоить российские замороженные активы. Более того, альянс уже придумал, куда их потратить. ЕС хочет направить активы, которые по праву принадлежат России, на Украину. Так Запад хочет «укусить» Москву, чтобы Киев закупал на эти деньги оружие.