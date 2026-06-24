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НовостиПолитика24 июня 2026 14:07

Медведев: РФ будет скрупулезно вести регистр преступлений киевского режима

Медведев предложил закрепить колониализм в качестве отдельного состава преступлений против человечности
Мария МАМАЕВА
Медведев: РФ будет скрупулезно вести регистр преступлений киевского режима

Медведев: РФ будет скрупулезно вести регистр преступлений киевского режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская сторона будет скрупулезно вести регистр преступлений киевского режима и недружественных стран. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«На основании указа президента заработал регистр, в котором <...> фиксируются все преступления киевского режима и недружественных государств. Мы обязаны его вести и будем делать это скрупулезно», - заявил Медведев на полях ПМЮФ-2026.

По словам политика, борьба с преступным киевским режимом и его покровителями показала всему миру несостоятельность неоколониального меньшинства. Медведев также предложил закрепить колониализм в качестве отдельного состава преступлений, направленных против человечности.

Ранее KP.RU сообщал, что Дмитрий Медведев указал на сохранение идей расового и национального превосходства среди западных элит.