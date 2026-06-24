Медведев: РФ будет скрупулезно вести регистр преступлений киевского режима Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская сторона будет скрупулезно вести регистр преступлений киевского режима и недружественных стран. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«На основании указа президента заработал регистр, в котором <...> фиксируются все преступления киевского режима и недружественных государств. Мы обязаны его вести и будем делать это скрупулезно», - заявил Медведев на полях ПМЮФ-2026.

По словам политика, борьба с преступным киевским режимом и его покровителями показала всему миру несостоятельность неоколониального меньшинства. Медведев также предложил закрепить колониализм в качестве отдельного состава преступлений, направленных против человечности.

Ранее KP.RU сообщал, что Дмитрий Медведев указал на сохранение идей расового и национального превосходства среди западных элит.