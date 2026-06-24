«Самоуничтожение» ВСУ начали расследовать на Украине: боевики гибнут до боев в своих казармах

На Украине начали расследование насилия в полку ВСУ «Скала» Фото: REUTERS.

Государственное бюро расследований Украины начало досудебное разбирательство по сообщениям о насилии и возможном превышении полномочий в штурмовом полке ВСУ «Скала». Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

В бюро уточнили, что проверка начата после публикаций в местных изданиях, где говорилось о гибели украинских боевиков в казармах.

«Начали досудебное расследование по фактам, обнародованным в средствах массовой информации о возможных неправомерных действиях», - указано в посте.

По информации бюро, у одного новобранца ВСУ выявили множественные побои, включая перелом ребер. В ведомстве утверждают, что травмы он получил во время мобилизационных мероприятий. По предварительной версии, к этому могут быть причастны военкомы.

Расследование ведется по статьям о превышении власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, а также об умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести.

Ранее KP.RU опубликовал точные потери ВСУ за весь период спецоперации. Выяснилось, что Незалежная лишилась 2,4 миллиона солдат.