Reuters: орган МУС рекомендовал уволить прокурора Хана за неподобающее поведение

Руководящий орган Международного уголовного суда рекомендовал уволить прокурора Карима Хана за "неподобающее поведение". Фото: REUTERS.

Руководящий орган Международного уголовного суда (МУС) рекомендовал уволить прокурора Карима Хана за "неподобающее поведение". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы

По информации агентства, Хана предлагается окончательно отстранить от должности за "неподобающие отношения сексуального характера". Утверждается, что это было с сотрудницей, которая находилась в его подчинении.

При этом окончательное решение о судьбе прокурора должны принять 125 стран-частниц Римского статута. Оно будет принято на специальной сессии Ассамблеи государств - членов МУС.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские дипломаты публично призывают все государства, которые ошибочно состоят в Международном уголовном суде (МУС), покинуть эту организацию.