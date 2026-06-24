Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сегодня перед всем миром остро стоит философский вопрос о самом существовании международного права.

«"Гамлетовский" вопрос о бытии международного права сейчас стоит перед всем человечеством после фактического крушения юридической фикции о суверенном равенстве всех государств — от крошечных до великих», — указал политик на Петербургском международном юридическом форуме.

Медведев также обратил внимание на то, что с начала 2026 года глобальная цивилизация столкнулась с новыми серьезными вызовами в правовой сфере. Он пояснил, что корень современного кризиса правовых институтов кроется в стремлении некоторых государств превратить закон в инструмент, доступный лишь избранным странам.

Политик подчеркнул, что попытки сделать международное право привилегией для «первых» государств разрушают всю систему глобальной стабильности. Он констатировал, что текущая ситуация требует переосмысления старых подходов к мироустройству.