Путин с кресла пилота осмотрел кабину импортозамещенного «Суперджета-100»

Владимир Путин осмотрел кабину экипажа самолета «Суперджет-100» Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин в подмосковном Жуковском осмотрел кабину экипажа импортозамещенного самолета «Суперджет-100» (SJ-100), заняв кресло пилота. Глава государства 24 июня прибыл на территорию Летно-исследовательского института имени Громова, где ознакомился с образцами новой российской авиатехники.

«Суперджет-100» — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. До 2022 года в РФ серийно выпускались «Суперджеты» в международной кооперации, но из-за санкций проект остановили. Сейчас создается полностью импортозамещенная версия.

Лайнер «Суперджет-100» выполнил более 80% сертификационных полетов. Его сертификация запланирована до конца 2026 года, а поставки начнутся в 2027-м.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин на территории ЛИИ имени Громова осмотрел также образцы самолетов Ил-114-300, SJ-100 и МС-21. Главу государства сопровождали руководители авиастроительных предприятий.