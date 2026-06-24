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НовостиПолитика24 июня 2026 14:27

Медведев пошутил над ажиотажем на ПМЮФ: «И половины бы не было»

Медведев связал ажиотаж на пленарном заседании ПМЮФ с плохой погодой
Семен ЗИМИН
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Пленарное заседание Петербургского международного юридического форума собрало аншлаг: в зале не осталось ни одного свободного места. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил, что всему виной стала плохая погода.

Ведущая Александра Суворова обратила внимание собравшихся на то, что пленарная сессия вызвала огромный ажиотаж, хотя погодные условия явно не располагали к прогулкам. Дмитрий Медведев с иронией согласился с этим наблюдением.

«Так потому что погода такая, если бы солнце было, и половины бы не было, наверное», — сыронизировал политик.

В ходе своего выступления Дмитрий Медведев затронул и серьёзные темы, заявив, что перед человечеством сегодня остро стоит глобальный философский вопрос. По его словам, сейчас мир переживает момент фактического крушения юридической фикции о суверенном равенстве всех государств. Политик подчеркнул, что именно этот «гамлетовский» вопрос о самом существовании международного права встал перед всем миром после событий последних лет.