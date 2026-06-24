Минюст напомнил иноагентам об обязанности отбыть наказание при возвращении в РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заочно осужденным в России иноагентам придется отбыть наказание по приговору при возвращении в РФ. Об этом заявил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.

Он прояснил, что была ужесточена уголовная ответственность за нарушение правил иноагентов. Теперь же их могут осудить заочно. Свириденко напомнил, что приговоры составляют от 3 до 5 лет лишения свободы.

"И все те иноагенты, которые исчезли из нашей страны, должны понимать, что при желании вернуться в нашу страну, им придется отсидеть заочный приговор", - сказал Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме.

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