Шесть человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса на Алтае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии травмы получили шесть пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних. Об этом сообщает прокуратура региона.

По словам помощника прокурора Марии Антошкиной, троих пострадавших пришлось госпитализировать. Остальным помощь оказали на месте. Авария произошла с автобусом марки Hyundai, который следовал по маршруту из Новосибирска в Новоблаговещенку.

Водитель не справился с управлением. Как пояснила Антошкина, причиной съезда с дороги стала техническая неисправность транспортного средства. Инцидент случился, когда автобус двигался от поселка Леньки в сторону поселка Благовещенка.

Ранее автобус с 40 детьми попал в ДТП в Ленинградской области. В результате происшествия никто не пострадал, а по факту инцидента начали расследование.