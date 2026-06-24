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НовостиОбщество24 июня 2026 14:38

«Кем ты будешь?»: психолог объяснила настоящую причину ярости подростков на этот вопрос

Психолог Прокофьева: вопрос «кем ты будешь» не соответствует современным реалиям
Анастасия ПИГИНА
От подростков нередко ждут полной определенности.

От подростков нередко ждут полной определенности.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос о будущей профессии, который взрослые часто задают из лучших побуждений, может вызывать у подростков тревогу, раздражение или даже апатию. Детский психолог и сказкотерапевт Ирина Прокофьева рассказала, что современные дети живут в мире, где профессии меняются очень быстро. Об этом пишет RuNews24.ru.

«Давайте честно: вопрос «кем ты станешь» придуман для другого мира. Для мира наших бабушек и дедушек, где профессию выбирали один раз и несли ее через всю жизнь, как фамилию», – объяснила Прокофьева.

По словам специалиста, многие взрослые сами не работают по полученной специальности и не раз меняли профессию. Однако от подростков нередко ждут полной определенности. Из-за этого одни дети реагируют вспышками раздражения, а другие замыкаются в себе и теряют мотивацию.

Эксперт посоветовала заменить вопрос «Кем ты станешь?» на более открытые формулировки: например, спросить, что ребенку сейчас интересно, какие занятия его увлекают или чем он хотел бы заниматься в будущем. Также важно объяснить подростку, что первая профессия не определяет всю жизнь.

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