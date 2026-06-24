Бессент: после конфликта на Украине Россия может вернуться к расчетам в долларах Фото: REUTERS.

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент допустил, что Российская Федерация после урегулирования украинского кризиса возобновит активное использование доллара в международной торговле. Такое заявление американский политик сделал в эфире телеканала CNBC.

«Я полагаю, что когда завершится российско-украинский конфликт, Россия захочет вернуться в долларовую систему», — указал американский министр.

Тем временем в Кремле ранее прокомментировали ситуацию с валютными вопросами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что страны БРИКС в ближайшее время намерены создать новую резервную валюту, назвав эту задачу неактуальной.

Песков напомнил, что объединение включает государства, чьи права на использование резервных валют притесняют, поэтому там продолжается работа лишь над увеличением доли взаимных платежей в национальных денежных единицах.