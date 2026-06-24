Путин: есть риск, что показатели по авиаперевозкам не будут достигнуты

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Есть риск, что установленные показатели по авиаперевозкам могут быть не достигнуты. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время совещания по развитию авиационной отрасли.

«Есть риск, что установленные правительством целевые показатели по объемам авиаперевозок пассажиров могут быть не достигнуты. Я прошу Минтранс сегодня доложить уточненные планы по прогнозному пассажиропотоку», — рассказал российский лидер. Также он попросил соответствующее ведомство доложить о мерах, которые должны быть реализованы в рамках осуществления планов по авиаперевозкам.

Также глава государства отметил, что западные перевозчики понесли убытки из-за введения антироссийских санкций странами Запада.

Кроме того, Владимир Путин осмотрел новые российские самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 в ЛИИ имени Громова. Отмечается, что сертификация новейшего российского самолета МС-21 назначена на 2027 год.