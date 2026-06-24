Путин: Западные перевозчики понесли ущерб от санкций в отношении России Фото: REUTERS.

Западные перевозчики и производители авиационной техники столкнулись с трудностями и сами понесли ущерб от санкций, принятых ими в отношении России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Те, кто принимал такие ограничения, сами в целом понесли определенный ущерб. Прежде всего, конечно, это перевозчики, да и производители тоже», - подчеркнул президент во время совещания по развитию отечественной авиации.

При этом Путин допустил, что установленные показатели по авиаперевозкам в России могут быть не достигнуты.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин указал на успешное импортозамещение западной авиатехники в России. По словам главы государства, стране удалось превзойти западные аналоги в этой отрасли по многим позициям. Путин также призвал российскую авиационную отрасль продолжать развиваться, делая все быстрее и масштабнее.