Путин назвал хорошим уровень новых российских самолётов Ил-114, МС-21 и SJ-100

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин высоко оценил качество новейших отечественных авиалайнеров МС-21, SJ-100 и Ил-114-300, назвав их уровень «очень хорошим». Глава государства лично осмотрел машины перед началом совещания по развитию отрасли, которое состоялось 24 июня.

«Мы только что эти самолеты осмотрели. Уровень очень хороший, достойный. В разработку этих и других моделей уже вложены серьезные средства», — отметил российский лидер.

Мероприятие прошло на территории Летно-исследовательского института имени М. М. Громова. Глава государства прибыл туда, чтобы обсудить ключевые вопросы обновления парка гражданской авиации. Именно эти три модели в ближайшие годы должны стать основой российского авиапарка.

Перед началом рабочей встречи президенту продемонстрировали опытные образцы лайнеров. Ему показали ближнемагистральный SJ-100, среднемагистральный МС-21 и турбовинтовой Ил-114-300. Экскурсию для Владимира Путина провели руководители ведущих авиастроительных предприятий.