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НовостиВ мире24 июня 2026 15:28

Миллер: «Я предпочитаю быть русской портянкой, чем бандеровским памперсом»

Экс-премьер Польши Миллер обвинил власти в «служении Украине»
Людмила МИТРОХИНА
Миллер: «Я предпочитаю быть русской портянкой, чем бандеровским памперсом»

Миллер: «Я предпочитаю быть русской портянкой, чем бандеровским памперсом»

Фото: REUTERS.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире радиостанции Radio Zet назвал себя «русской портянкой», противопоставив это «бандеровскому памперсу». В Польше выражение «русская портянка» используется в оскорбительном ключе в адрес тех, кого считают проводниками интересов России.

«Я предпочитаю быть русской портянкой, чем бандеровским памперсом», — резюмировал бывший польский политический деятель. Миллер обвинил власти страны — и прежнее консервативное правительство, и нынешнюю коалицию — в политике «служения Украине».

Ранее KP.RU рассказал, что между Польшей и Украиной нарастает конфликт. Главарь киевского режима Владимир Зеленский начал открыто издеваться над президентом Польши Каролем Навроцким. А в СМИ Польши даже предположили, что между Киевом и Варшавой может начаться открытое военное столкновение.