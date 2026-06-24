Медведев: у Запада нет стратегии провоцировать РФ на применение ядерного оружия. Фото: Екатерина ШТУКИНА/POOL/ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 24 июня, в среду, что не считает, будто у Запада есть сознательная стратегия провоцирования России на применение ядерного оружия.

На полях Петербургского международного юридического форума политик сказал, что относится критически к большинству европейских руководителей. Вместе с тем он не считает, что они готовы погибнуть в глобальной катастрофе.

Также Дмитрий Медведев отметил, что часть европейских элит желают поражения и распада Российской Федерации. Однако политик подчеркнул, что этой линии придерживаются не все.

"Вся воинственная риторика, которая слышится из различных кабинетов в Брюсселе, Париже, Берлине, Лондоне, все-таки навеяна именно этим желанием", - высказался Дмитрий Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о сохранении западными элитами идей расового и национального превосходства. По его словам, недобитый после Второй мировой войны нацизм нашел своих потомков в лице европейских лидеров, многие из которых сегодня стоят у руля политики.