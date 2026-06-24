После крушения Ми-2 на Кубани возбуждено дело о нарушении правил эксплуатации

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации авиации. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.

«Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - говорится в сообщении.

Днем 24 июня в Славянском районе Краснодарского края вблизи хутора Прикубанский при сельхозработах разбился вертолет Ми-2. Краснодарская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов, устанавливаются детали. На месте работают экстренные службы, задействовано 21 человек и 8 техники, включая МЧС России.

Ранее KP.RU сообщил, что пилот вертолета Ми-2, разбившегося в ходе сельскохозяйственных работ в Краснодарском крае, погиб.