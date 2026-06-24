Пилот погиб при крушении вертолета Ми-2 в Краснодарском крае

Погиб пилот вертолета Ми-2, потерпевшего крушение в Краснодарском крае. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Скончался пилот вертолета Ми-2, потерпевший крушение во время сельхозработ в Краснодарском крае. Об этом сообщила ЕДДС Славянского района.

При этом по предварительным данным МЧС, при падении вертолёта в районе новой трассы, ведущей с Кубани на Крымский мост, на земле разрушений не зафиксировано.

Ранее стало известно, что в Славянском районе Краснодарского края упал вертолет. Инцидент произошел 24 июня. Сообщалось, что транспортное средство выполняло обработку полей.

За штурвалом находился один человек. Крушение произошло около хутора Прикубанский Анастасиевского сельского поселения.

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