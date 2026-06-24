Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина ШТУКИНА/POOL/ТАСС

Смена киевского режима может произойти разными способами — через выборы, революционное свержение правящей хунты или установление эффективного контроля над максимальным числом территорий. Об этом 24 июня заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

Он подчеркнул, что любой из этих вариантов позволит людям через законные институты власти формулировать свои запросы. По словам политика, конечная цель этих изменений — чтобы люди могли жить в безопасности, а не гибнуть и страдать по вине «узурпаторов, коррупционеров и торговцев смертью».

Также Дмитрий Медведев на полях ПМЮФ-2026 заявил об уверенности в достижении Россией всех целей специальной военной операции. Он также объяснял, что страна начала СВО, потому что ей не оставили другого выбора, и это был единственный способ защитить миллионы российских граждан.