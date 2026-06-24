Военкоры в числе первых протестировали комментарии в мессенджере «Макс» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Военные корреспонденты в числе первых присоединились к тестированию функции комментариев в мессенджере «Макс». Возможность увидеть и оставить комментарий в публичном канале теперь доступна всем пользователям на устройствах Android, а также в десктопной и веб-версии платформы.

К тестированию присоединились такие авторы, как Надана Фридрихсон в канале «Репортеры», Марьяна Наумова в одноименном канале, Сергей Колясников в канале «ZERGULIO», Евгений Линин, Андрей Марочко в канале «Марочко Live», Евгений Лисицын в канале «Военкор Лисицын» и Кирилл Федоров. Все они открыли возможность комментирования для своих подписчиков.

На данный момент количество публичных и приватных каналов в «Максе» превысило 9 миллионов, а их суммарная аудитория достигла 400 миллионов подписчиков. Введение комментариев расширяет функционал мессенджера и делает его более интерактивным. Ранее платформа уже предлагала пользователям различные инструменты для общения, однако возможность публичного обсуждения контента в каналах стала новым этапом развития сервиса.

Ранее KP.RU писал, что в мессенджере «Макс» начали тестировать комментарии в приватных каналах — пользователи заметили новую функцию, которая раньше была доступна преимущественно в открытых сообществах.