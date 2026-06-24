Силуанов сделал заявление о ситуации с ценами на бензин в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что скачка цен на топливо нет. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева в Telegram-канале.

По словам Юнашева, таким образом глава ведомства ответил на вопрос, не приходится ли закладывать в бюджет новые траты.

"Я не могу с вами согласиться, что скачок цен есть", - сообщил Силуанов.

Он отметил, что рост наблюдается на ряде независимых заправок, в то время как на заправках системообразующих предприятий, по его словам, "если цены и выросли, то незначительно".

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Александр Новак поручил обеспечить первоочередную поддержку топливом российских регионов, в которых доставка зависит от природных и сезонных факторов.

Напомним, правительство РФ на данный момент работает над обеспечением населения топливом. Недавно ГД приняла несколько поправок к Налоговому кодексу, которые ускорят поставки бензина на внутреннем рынке страны.