Депутат Берн попала в скандал, скрестив пальцы во время присяги Карлу III

Парламент в Британии Фото: REUTERS.

Депутат Шотландской национальной партии Лара Бёрд скрестила пальцы во время присяги королю Карлу III 22 июня 2026 года, вызвав скандал. Момент попал в прямую трансляцию заседания Палаты общин и широко обсуждался в соцсетях.

После инцидента в политике началось обсуждение допустимости поведения во время присяги. Критики сочли действия Бёрд несерьёзными и превратили процедуру в «фарс», подчеркнув обязательный характер парламентской клятвы. Однако нашлись и защитники Бёрд. Отмечается, что некоторые депутаты заявили, что присяга — это лишь формальность, не нужно относится к ней столь придирчиво. Однако были и те, кто расценил этот жест как скрытый отказ от политической деятельности.

Фото: скрин с видео на канале британского парламента в соцсети X / DownWithTheSNP

Ранее KP.RU сообщил, что в Британии грядут выборы премьер-министра. Главным претендентом на эту должность является депутат парламента Энди Бернхэм. Однако сам политический деятель отказался от комментариев.