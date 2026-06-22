Бернхэм не стал отвечать на вопрос о проведении всеобщих выборов в Британии Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

Депутат парламента Энди Бернхэм, считающийся главным претендентом на пост премьер-министра Великобритании после анонсированного ухода Кира Стармера, не стал отвечать на вопрос о проведении всеобщих выборов в случае его прихода к власти.

22 июня Стармер официально объявил о своем уходе с поста премьера Британии. При своем заявлении перед публикой политик еле сдерживал эмоции.

Выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.

"Не забегайте так далеко вперед", - заявил политик журналистам, которые спросили Бернхэма о готовности провести всеобщие выборы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не ждет потепления отношений с Британией после ухода с Стармера с должности премьер-министра королевства.