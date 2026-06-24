На Украине объявили обязательную эвакуацию еще на одном направлении Фото: REUTERS.

На Украине объявили обязательную эвакуацию в Черниговской области. Киевский режим вывозит население из 12 городов и сел. Об этом сообщает глава Черниковской области Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.

«С 1 июля в Черниговской области начнется обязательная эвакуация жителей 12 приграничных населенных пунктов. Такое решение принял Совет обороны области по запросу военных», — говорится в сообщении от источника.

Эвакуация продлится два месяца. Подготовлены маршруты, транспорт и пункты временного размещения.

Нужно отметить, что это не первый раз, когда киевский режим проводит принудительную эвакуацию. Недавно стало известно, что власти Украины отдали приказ вывести жителей нескольких населенных пунктов в Харьковской области. При этом киевский режим часто под завесой подобных мероприятий вывозит детей за границу, а потом не рассказывает родителям, где находятся их несовершеннолетние члены семьи.