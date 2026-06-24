Пять человек погибли и трое пострадали в ДТП в Башкирии Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля с внедорожником в Белорецком районе Башкирии, еще несколько человек пострадали. Об этом сообщает прокуратура региона.

ДТП произошло в Белорецком районе около 17:50 по местному времени на 195-м километре автодороги "Уфа-Инзер-Белорецк". Автомобиль марки "Лада Ларгус" столкнулся с "УАЗ Патриот".

В сообщении прокуратуры отмечается, что в результате аварии погибли водитель и четыре пассажира легковой машины. Пассажирка 2011 года рождения из "Лада Ларгус" доставлена в медицинское учреждение.

Кроме того, медицинская помощь потребовалась пассажирке и ее трехлетней дочери из другого автомобиля.

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