Фанфики и рилсы по Гарри Поттеру могут оказаться под запретом: мнение эксперта

Адвокат Ковалевская: ИИ меняет правила игры с авторскими правами Фото: Сергей НАДЕЖДИН. Перейти в Фотобанк КП

Правообладатели могут предъявить претензии автору контента даже если история создана при помощи ИИ. Кроме того, ответственность будет нести именно пользователь, который разместил соответствующую публикацию. Об этом РИАМО рассказала адвокат Яна Ковалевская.

«В России существуют организации и лица, которые представляют и защищают интересы зарубежных правообладателей. Таким лицом, например, может выступать Российское авторское общество либо иные правообладатели на территории РФ. Поэтому, публикуя даже рилс, человек все равно оставляет цифровой след», - поделилась юрист.

По словам эксперта, можно установить, кто является администратором профиля, а далее и предъявить требования к нарушителю авторских прав, который разместил продолжение известной всем истории о юном волшебнике, не принадлежащей Джоан Роулинг.

«Ответственность понесет именно автор публикации, который незаконно использовал произведение, изменил его смысл и использовал персонажей чужого произведения. ИИ никакой ответственности не несет - это очевидно. Юридического смысла в привлечении его к ответственности нет», - разъяснила Ковалевская.

Однако в случае соцсети или сайта - то эти площадки являются информационным посредником и не несут материальной ответственности за размещенный контент при соблюдении двух условий.

«Во-первых, если площадка не знала и не должна была знать о том, что материал нарушает авторские права. Во-вторых, если после получения уведомления от правообладателя площадка незамедлительно приняла меры, удалила либо заблокировала публикацию, нарушающую авторские права. Если эти условия соблюдены, то площадка ответственности не несет», - подытожила эксперт.

Как KP.RU писал ранее, каждый перевод денег незнакомому человек из интернета - это лотерея. Вас не только могут обмануть, но и втянуть в преступную схему.