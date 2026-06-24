Британия, Италия, Польша, Франция и ФРГ выступили за прямой диалог РФ и Украины. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Главы государств и правительств Великобритании, Германии, Италии, Польши и Франции, входящие в так называемую «европятерку» (E5), заявили о поддержке прямого диалога между Россией и Украиной при активном участии США и Европы. Соответствующее заявление принято по итогам переговоров лидеров стран E5 в Берлине.

«Главы государств и правительств едины в том, что касается условий достижения справедливого и долгосрочного мира, и поддерживают предложения о прямом диалоге между Украиной и Россией при активном участии США и Европы», — написано в документе, который распространила пресс-служба кабмина Германии.

Ранее KP.RU писал, что лидеры Британии, Франции и Германии («евротройка») выступили за активное участие США и европейских стран в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Они поддержали прямой диалог между Москвой и Киевом для достижения мира, однако они высказались против разморозки российских активов до завершения конфликта.