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НовостиПроисшествия24 июня 2026 17:53

Средства ПВО за день ликвидировали 245 украинских беспилотников

Российские войска отразили атаку киевского режима
Вениамин ЗАХАРОВ
Средства ПВО за день ликвидировали 245 украинских беспилотников

Средства ПВО за день ликвидировали 245 украинских беспилотников

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 245 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, дроны были сбиты средствами ПВО в период с 07:00 мск до 20:00 мск. Беспилотники ликвидировали над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями.

Кроме того, дроны сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также акваторией Черного моря.

Ранее сайт KP.RU писал, что в ночь на 24 июня средства ПВО сбили 323 украинских беспилотника самолетного типа.