Рубио: Трамп примет решение об ослаблении санкций на нефть РФ исходя из цен Фото: REUTERS.

Американский президент Дональд Трамп примет решение о возможном смягчении санкций против российской нефти с учетом динамики мировых цен на энергоносители. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам в Кувейте. По его словам, текущее падение нефтяных цен может повлиять на позицию Вашингтона.

«Возможно. Это решение, которое примет президент по мере приближения срока истечения данных мер», — ответил Рубио на вопрос о том, намерены ли США отказаться от идеи введения новых ограничений. Он напомнил, что существующие послабления носили временный характер и были направлены на стабилизацию рынка.

Рубио подчеркнул, что не станет говорить раньше Трампа о судьбе временного исключения из санкций после истечения его срока, однако отметил, что у президента будет такая возможность. Он также обратил внимание на падение нефтяных цен, которые, по его словам, уже опустились ниже уровня до начала конфликта. Госсекретарь добавил, что если тенденция сохранится, президент обязательно учтет это при принятии решения.

Ранее Дональд Трамп выразил возмущение недостаточно быстрым снижением цен на бензин в стране на фоне резкого падения стоимости нефти. Он поручил Минюсту начать расследование, заявив, что нефтяные компании «обдирают» потребителей.