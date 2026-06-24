Медведев: Россия подаст в суд ООН жалобу на Прибалтику из-за ущемления русских

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина ШТУКИНА/POOL/ТАСС

Россия в ближайшее время подаст жалобу в Международный суд ООН на страны Прибалтики из-за дискриминации и грубого нарушения прав русскоговорящих людей. Об этом 24 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.

По словам политика, Москва намерена использовать все доступные судебные механизмы мирового уровня. Медведев напомнил о существовании международной конвенции 1965 года.

«В ней предусмотрено право государства-участника на обращение в Международный суд ООН», — пояснил политик. Он сообщил, что досудебные претензии прибалтийским государствам уже были заявлены. И данный этап завершен. В скором времени Россия подаст жалобы в Международный суд ООН.

Ранее директор правового департамента МИД России Максим Мусихин заявил о намерении подать иски против стран Балтии за расовую дискриминацию русскоязычного населения. Ориентировочно, это произойдет до конца года. В МИД также отмечали, что это не единственный юридический сюжет, который Россия намерена продвигать в международных судах и арбитражах.