Алиханов: замену иностранных двигателей SJ-100 на российские завершат за 2 года

Алханов: замену иностранных двигателей SJ-100 на российские завершат за два года. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Министерство промышленности и торговли РФ в ближайшие два года планирует завершить программу по замене иностранных двигателей на самолетах SJ-100 российскими аналогами. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Антон Алиханов. По его словам, средства на опытно-конструкторские работы уже изысканы внутри бюджета министерства.

«И мы надеемся, что за этот и следующий год эта работа будет завершена», — сказал Алиханов. Он отметил, что в коммерческой эксплуатации сейчас находятся около 140 самолетов SJ-100, которые благодаря ремоторизации могут сохранить свой ресурс. Если этого не сделать, они начнут выбывать из парка в достаточно скором времени. Алиханов также добавил, что дальнейшие схемы финансирования программы по замене двигателей будут обсуждаться с Минтрансом.

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин в подмосковном Жуковском осмотрел кабину экипажа импортозамещенного самолета «Суперджет-100» (SJ-100), заняв кресло пилота. Глава государства прибыл на территорию Летно-исследовательского института имени Громова, где ознакомился с образцами новой российской авиатехники, включая Ил-114-300 и МС-21.