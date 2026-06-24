Фицо: Словакия не станет участвовать в пакете помощи НАТО для Украины Фото: REUTERS.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не присоединится к новому пакету финансовой помощи Украине в рамках НАТО. Об этом он сказал в ходе дискуссии со студентами, видео которой опубликовано на YouTube-канале словацкого правительства.

По словам главы кабмина, он намерен сделать все возможное, чтобы Братислава не участвовала в военных кредитах для Киева. При этом Фицо подчеркнул, что республика готова предоставлять Украине гуманитарную помощь, но категорически против того, чтобы давать деньги на оружие и ведение боевых действий из собственного бюджета.

Как передает агентство Ansa, в проекте итогового заявления предстоящего саммита альянса в Анкаре, который пройдет 7-8 июля, может содержаться обязательство союзников ежегодно направлять на военные нужды Украины около 70 миллиардов евро в течение нескольких лет.

Фицо признался, что с большой тревогой следит за подготовкой к этому мероприятию, особенно в части планов по новому сбору средств для Украины. Он отметил, что намерен противодействовать вовлечению Словакии в эти финансовые схемы.

Ранее Болгария заявила, что достигла предела возможностей по предоставлению киевскому режиму военной или финансовой поддержки сверх ранее согласованных условий. Премьер-министр страны Румен Радев пояснил, что после 13 пакетов военной помощи София исчерпала ресурсы вооруженных сил, которые можно выделить без ущерба для национальной обороны.