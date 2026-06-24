США протестировали созданный с помощью ИИ аппарат для проверки надежности ядерного оружия

США протестировали новый летательный аппарат для ядерных испытаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

США успешно испытали новый летательный аппарат Aires Tide, предназначенный для проверки надежности ядерных боеприпасов. Об этом Fox News рассказал руководитель НУЯБ при Министерстве энергетики США Брэндон Уильямс.

Уильямс уточнил, что проект должен показать, каким образом США планируют использовать технологии ИИ для ускорения разработки ядерного оружия и обслуживания существующего ядерного арсенала.

По данным канала, аппарат способен воспроизводить экстремальные температуры и вибрации, которым подвергаются ядерные боеприпасы во время полета.

При создании Aires Tide активно применялись ИИ и технологии 3D-печати. Уильямс добавил, что их использование может стать прорывом, сопоставимым по значимости с проектом США по созданию атомного оружия в 1940-х годах.

Ранее KP.RU сообщал, что в США прошли первые испытания системы противоракетной обороны под названием "Золотой купол". По словам главы Пентагона Пита Хегсета, в ходе теста применялись современные "технологии направленной энергии".