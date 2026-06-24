Посольство Израиля на Украине возмутилось из-за националистической акции в Киеве

Посольство Израиля на Украине возмутилось националистической акцией в Киеве Фото: REUTERS.

Посольство Израиля на Украине раскритиковало акцию националистической организации, прошедшую 21 июня в центре Киева, участники которой использовали нацистские лозунги и жесты. Это следует из заявления в соцсети.

В дипмиссии уточнили, что мероприятие объединения "Братство" состоялось на Майдане Независимости. Его участники выкрикивали нацистские приветствия и демонстрировали нацистский салют.

"Выражаем беспокойство в связи с этой акцией, которая порочит память миллионов жертв нацизма. Надеемся на оперативную реакцию правоохранительных органов Украины в соответствии с законодательством Украины", - говорится в сообщении.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что русскоязычное население на востоке Украины систематически подвергалось насилию и зачисткам со стороны украинских националистов после событий евромайдана в 2014 году.