Парламент Румынии одобрил законопроект об объединении с Молдавией Фото: Юлия АЛЕХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Палата депутатов Румынии одобрила в среду закон об объединении с Молдавией. Об этом сообщает агентство Agerpres.

«Законодательное предложение, инициированное парламентской группой SOS Romania и касающееся объединения Румынии с Республикой Молдова, было принято в среду Палатой депутатов», — говорится в сообщении.

Инициатива была внесена еще в феврале, однако получила отрицательные отзывы как от правительства, так и от профильных парламентских комиссий. Тем не менее документ был утвержден благодаря механизму «молчаливого согласия». По регламенту нижней палаты, проекты, не рассмотренные и не отклоненные в ходе пленарного заседания, автоматически считаются принятыми по истечении 45 дней с момента внесения.

Документ предписывает властям Румынии запустить переговоры об объединении с Молдавией и проинформировать о них США, НАТО, ООН и ЕС.

По словам экс-президента Молдавии Игоря Додона, румынские власти официально запустили подготовку аннексии его страны.